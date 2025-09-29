Swiss Re सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

कंपनी निर्देशिका
Swiss Re
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
Swiss Re में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in United States पैकेज प्रति year कुल $137K है। Swiss Re के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/29/2025

औसत पैकेज
company icon
Swiss Re
Software Engineer
Kansas City, MO
प्रति वर्ष कुल
$137K
स्तर
Senior
मूल वेतन
$115K
Stock (/yr)
$0
बोनस
$22K
कंपनी में वर्ष
3 वर्ष
अनुभव के वर्ष
6 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Swiss Re?

$160K

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
सामान्य प्रश्न

Swiss Re in United States में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $193,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Swiss Re में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $139,000 है।

