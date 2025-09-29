कंपनी निर्देशिका
Swiss Re
Swiss Re Cybersecurity Analyst वेतन

Swiss Re में मध्यक Cybersecurity Analyst मुआवजा पैकेज प्रति year कुल CHF 147K है। Swiss Re के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/29/2025

औसत पैकेज
company icon
Swiss Re
Cybersecurity Analyst
Zurich, ZH, Switzerland
प्रति वर्ष कुल
CHF 147K
स्तर
L3
मूल वेतन
CHF 132K
Stock (/yr)
CHF 0
बोनस
CHF 14.3K
कंपनी में वर्ष
4 वर्ष
अनुभव के वर्ष
8 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Swiss Re?

CHF 134K

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
योगदान दें

सामान्य प्रश्न

Swiss Re में jobFamilies.Cybersecurity Analyst के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज CHF 176,288 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Swiss Re में jobFamilies.Cybersecurity Analyst भूमिका के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा CHF 149,108 है।

