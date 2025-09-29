कंपनी निर्देशिका
Swiss Re
  • वेतन
  • प्रोडक्ट मैनेजर

  • सभी प्रोडक्ट मैनेजर वेतन

Swiss Re प्रोडक्ट मैनेजर वेतन

Swiss Re में मध्यक प्रोडक्ट मैनेजर मुआवजा in Switzerland पैकेज प्रति year कुल CHF 160K है। Swiss Re के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/29/2025

औसत पैकेज
company icon
Swiss Re
Product Manager
Zurich, ZH, Switzerland
प्रति वर्ष कुल
CHF 160K
स्तर
Senior Product Manager
मूल वेतन
CHF 141K
Stock (/yr)
CHF 0
बोनस
CHF 18.2K
कंपनी में वर्ष
3 वर्ष
अनुभव के वर्ष
6 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Swiss Re?

CHF 134K

वेतन पाएं, धोखा नहीं

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
इंटर्नशिप वेतन

सामान्य प्रश्न

The highest paying salary package reported for a प्रोडक्ट मैनेजर at Swiss Re in Switzerland sits at a yearly total compensation of CHF 361,157. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Swiss Re for the प्रोडक्ट मैनेजर role in Switzerland is CHF 159,539.

