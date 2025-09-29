कंपनी निर्देशिका
Swiss Re
Swiss Re डेटा साइंटिस्ट वेतन

Swiss Re में मध्यक डेटा साइंटिस्ट मुआवजा in India पैकेज प्रति year कुल ₹19.2K है। Swiss Re के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/29/2025

औसत पैकेज
company icon
Swiss Re
Data Scientist
Bengaluru, KA, India
प्रति वर्ष कुल
₹19.2K
स्तर
hidden
मूल वेतन
₹17.5K
Stock (/yr)
₹0
बोनस
₹1.7K
कंपनी में वर्ष
2-4 वर्ष
अनुभव के वर्ष
2-4 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Swiss Re?

₹160K

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
सामान्य प्रश्न

The highest paying salary package reported for a डेटा साइंटिस्ट at Swiss Re in India sits at a yearly total compensation of ₹56,710. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Swiss Re for the डेटा साइंटिस्ट role in India is ₹19,244.

