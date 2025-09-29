कंपनी निर्देशिका
Swiss Re
  • वेतन
  • बिज़नेस एनालिस्ट

  • सभी बिज़नेस एनालिस्ट वेतन

Swiss Re बिज़नेस एनालिस्ट वेतन

Swiss Re में मध्यक बिज़नेस एनालिस्ट मुआवजा in Switzerland पैकेज प्रति year कुल CHF 124K है। Swiss Re के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/29/2025

औसत पैकेज
company icon
Swiss Re
Senior Business Analyst
Zurich, ZH, Switzerland
प्रति वर्ष कुल
CHF 124K
स्तर
Senior
मूल वेतन
CHF 107K
Stock (/yr)
CHF 0
बोनस
CHF 16.8K
कंपनी में वर्ष
8 वर्ष
अनुभव के वर्ष
11 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Swiss Re?

CHF 134K

वेतन पाएं, धोखा नहीं

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
सामान्य प्रश्न

Swiss Re in Switzerland में बिज़नेस एनालिस्ट के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज CHF 142,219 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Swiss Re में बिज़नेस एनालिस्ट भूमिका in Switzerland के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा CHF 124,110 है।

