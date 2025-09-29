कंपनी निर्देशिका
Swing Left
Swing Left सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Swing Left में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in United States पैकेज प्रति year कुल $107K है। Swing Left के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/29/2025

औसत पैकेज
company icon
Swing Left
Software Engineer
Salt Lake City, UT
प्रति वर्ष कुल
$107K
स्तर
Mid Level
मूल वेतन
$107K
Stock (/yr)
$0
बोनस
$0
कंपनी में वर्ष
3 वर्ष
अनुभव के वर्ष
5 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Swing Left?

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
शामिल पदनाम

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सामान्य प्रश्न

Swing Left in United States में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $123,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Swing Left में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $107,000 है।

अन्य संसाधन