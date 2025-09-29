कंपनी निर्देशिका
Swimlane
Swimlane सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Swimlane में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in India पैकेज प्रति year कुल ₹14.4K है। Swimlane के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/29/2025

औसत पैकेज
company icon
Swimlane
Software Engineer
Hyderabad, TS, India
प्रति वर्ष कुल
₹14.4K
स्तर
L3
मूल वेतन
₹14.4K
Stock (/yr)
₹0
बोनस
₹0
कंपनी में वर्ष
0-1 वर्ष
अनुभव के वर्ष
0-1 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Swimlane?

₹160K

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
इंटर्नशिप वेतन

सामान्य प्रश्न

The highest paying salary package reported for a सॉफ्टवेयर इंजीनियर at Swimlane in India sits at a yearly total compensation of ₹18,867. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Swimlane for the सॉफ्टवेयर इंजीनियर role in India is ₹14,407.

