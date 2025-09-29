कंपनी निर्देशिका
Swiggy
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
Swiggy वेंचर कैपिटलिस्ट वेतन

Swiggy में औसत वेंचर कैपिटलिस्ट कुल मुआवजा in India प्रति year ₹175K से ₹245K तक है। Swiggy के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/29/2025

औसत कुल मुआवजा

₹190K - ₹230K
India
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
₹175K₹190K₹230K₹245K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

₹160K

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
Options

Swiggy में, Options 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)

सामान्य प्रश्न

Swiggy in India में वेंचर कैपिटलिस्ट के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज ₹245,253 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Swiggy में वेंचर कैपिटलिस्ट भूमिका in India के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा ₹175,483 है।

अन्य संसाधन