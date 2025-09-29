कंपनी निर्देशिका
Swiggy
  • वेतन
  • प्रोग्राम मैनेजर

  • सभी प्रोग्राम मैनेजर वेतन

Swiggy प्रोग्राम मैनेजर वेतन

Swiggy में मध्यक प्रोग्राम मैनेजर मुआवजा in India पैकेज प्रति year कुल ₹34.6K है। Swiggy के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/29/2025

औसत पैकेज
company icon
Swiggy
Manager Strategy
Bengaluru, KA, India
प्रति वर्ष कुल
₹34.6K
स्तर
L7
मूल वेतन
₹31K
Stock (/yr)
₹3.6K
बोनस
₹0
कंपनी में वर्ष
2 वर्ष
अनुभव के वर्ष
5 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Swiggy?

₹160K

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
Options

Swiggy में, Options 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)

सामान्य प्रश्न

The highest paying salary package reported for a प्रोग्राम मैनेजर at Swiggy in India sits at a yearly total compensation of ₹107,240. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Swiggy for the प्रोग्राम मैनेजर role in India is ₹35,725.

