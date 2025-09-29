कंपनी निर्देशिका
Swiggy
Swiggy प्रोडक्ट डिज़ाइनर वेतन

Swiggy में प्रोडक्ट डिज़ाइनर मुआवजा in India L7 के लिए प्रति year ₹59.3K से L8 के लिए प्रति year ₹53.2K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in India पैकेज कुल ₹45.4K है। Swiggy के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/29/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
मुआवजा जोड़ेंस्तरों की तुलना करें
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L6
Product Designer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
Product Designer II
₹59.3K
₹52.8K
₹6.5K
₹0
L8
Product Designer III
₹53.2K
₹53.2K
₹0
₹0
L9
Product Designer IV
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
Options

Swiggy में, Options 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)

शामिल पदनाम

यूएक्स डिजाइनर

सामान्य प्रश्न

Swiggy in India में प्रोडक्ट डिज़ाइनर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज ₹86,773 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Swiggy में प्रोडक्ट डिज़ाइनर भूमिका in India के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा ₹51,107 है।

अन्य संसाधन