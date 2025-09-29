Swiggy प्रोडक्ट डिज़ाइन मैनेजर वेतन

Swiggy में प्रोडक्ट डिज़ाइन मैनेजर मुआवजा in India L9 के लिए प्रति year ₹83.3K है। Swiggy के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/29/2025

औसत कुल मुआवजा ₹65.7K - ₹78K India सामान्य रेंज संभावित रेंज ₹60.7K ₹65.7K ₹78K ₹83K सामान्य रेंज संभावित रेंज

स्तर का नाम कुल मूल वेतन स्टॉक (/yr) बोनस L6 ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- L7 ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- L8 ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- L9 ₹83.3K ₹72.4K ₹7.3K ₹3.6K देखें 2 अधिक स्तर

वेस्टिंग अनुसूची मुख्य वैकल्पिक 1 25 % वर्ष 1 25 % वर्ष 2 25 % वर्ष 3 25 % वर्ष 4 स्टॉक प्रकार Options Swiggy में, Options 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 25 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 25.00 % वार्षिक )

