Swiggy फाइनेंशियल एनालिस्ट वेतन

Swiggy में औसत फाइनेंशियल एनालिस्ट कुल मुआवजा in India प्रति year ₹31K से ₹42.3K तक है। Swiggy के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/29/2025

औसत कुल मुआवजा

₹33.2K - ₹40.1K
India
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
₹31K₹33.2K₹40.1K₹42.3K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

₹160K

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
Options

Swiggy में, Options 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (25.00% वार्षिक)



सामान्य प्रश्न

Swiggy in India में फाइनेंशियल एनालिस्ट के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज ₹42,318 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Swiggy में फाइनेंशियल एनालिस्ट भूमिका in India के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा ₹31,009 है।

