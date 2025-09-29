Swiggy बिज़नेस ऑपरेशन्स वेतन

कंपनी निर्देशिका
Swiggy
Swiggy में औसत बिज़नेस ऑपरेशन्स कुल मुआवजा प्रति year ₹89.9K से ₹125K तक है। Swiggy के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/29/2025

औसत कुल मुआवजा

₹96.3K - ₹113K
India
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
₹89.9K₹96.3K₹113K₹125K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

₹160K

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
Options

Swiggy में, Options 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)

सामान्य प्रश्न

The highest paying salary package reported for a बिज़नेस ऑपरेशन्स at Swiggy sits at a yearly total compensation of ₹125,254. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Swiggy for the बिज़नेस ऑपरेशन्स role is ₹89,926.

