Swayable सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर वेतन

Swayable में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर मुआवजा in United States पैकेज प्रति year कुल $225K है। Swayable के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/29/2025

औसत पैकेज
company icon
Swayable
Software Engineering Manager
Portland, OR
प्रति वर्ष कुल
$225K
स्तर
Engineering Manager
मूल वेतन
$225K
Stock (/yr)
$0
बोनस
$0
कंपनी में वर्ष
4 वर्ष
अनुभव के वर्ष
10 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Swayable?

$160K

सामान्य प्रश्न

The highest paying salary package reported for a सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर at Swayable in United States sits at a yearly total compensation of $231,700. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Swayable for the सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर role in United States is $225,000.

