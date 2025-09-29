कंपनी निर्देशिका
Swap Robotics
Swap Robotics सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Swap Robotics में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Canada पैकेज प्रति year कुल CA$85.3K है। Swap Robotics के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/29/2025

औसत पैकेज
company icon
Swap Robotics
Software Engineer
Kitchener, ON, Canada
प्रति वर्ष कुल
CA$85.3K
स्तर
-
मूल वेतन
CA$85.3K
Stock (/yr)
CA$0
बोनस
CA$0
कंपनी में वर्ष
2 वर्ष
अनुभव के वर्ष
3 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Swap Robotics?

CA$226K

नवीनतम वेतन सबमिशन
जोड़ेंकंपेंसेशन जोड़ेंवेतन जोड़ें

कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
इंटर्नशिप वेतन

सामान्य प्रश्न

Swap Robotics in Canada में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज CA$93,482 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Swap Robotics में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Canada के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा CA$85,306 है।

