Stride Consulting
Stride Consulting वेतन

Stride Consulting का मध्यक वेतन सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए $130,000 है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Stride Consulting. अंतिम अपडेट: 9/6/2025

$160K

वेतन पाएं, धोखा नहीं

हमने हजारों ऑफर्स पर बातचीत की है और नियमित रूप से $30K+ (कभी-कभी $300K+) की वृद्धि हासिल करते हैं। अपने वेतन पर बातचीत कराएं या अपना रिज्यूमे समीक्षा कराएं वास्तविक विशेषज्ञों द्वारा - रिक्रूटर्स जो इसे प्रतिदिन करते हैं।

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $130K

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सामान्य प्रश्न

Stride Consulting में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $130,000 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Stride Consulting में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $130,000 है।

अन्य संसाधन