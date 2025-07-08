Stony Brook Medicine में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका डेटा साइंटिस्ट at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $85,425 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Stony Brook Medicine के कर्मचारियों को कितना वेतन मिलता है?
Stony Brook Medicine में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $85,425 है।
Stony Brook Medicine वेतन
जॉब टाइटल
मीडियन कुल वेतन
Data Scientist Salary
$85,425
