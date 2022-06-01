कंपनी निर्देशिका
StoneX Group
StoneX Group वेतन

StoneX Group का वेतन निम्न स्तर पर डेटा साइंटिस्ट के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $29,711 से उच्च स्तर पर मार्केटिंग ऑपरेशन्स के लिए $208,950 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है StoneX Group. अंतिम अपडेट: 10/26/2025

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $142K

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

अकाउंटेंट
$52.3K
बिज़नेस एनालिस्ट
$41.6K

डेटा साइंटिस्ट
$29.7K
मार्केटिंग ऑपरेशन्स
$209K
प्रोडक्ट डिज़ाइनर
$58.3K
प्रोडक्ट मैनेजर
$206K
सेल्स
$139K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
$196K
सोल्यूशन आर्किटेक्ट
$119K
सामान्य प्रश्न

StoneX Group में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका मार्केटिंग ऑपरेशन्स at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $208,950 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
StoneX Group में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $128,972 है।

