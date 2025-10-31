StockX सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

StockX में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in United States Senior Software Engineer के लिए प्रति year $236K से Technical Lead के लिए प्रति year $257K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $174K है। StockX के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/31/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$236K
$162K
$65.5K
$9.3K
Technical Lead
$257K
$187K
$52K
$18.3K
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
|कोई वेतन नहीं मिला
25%
वर्ष 1
25%
वर्ष 2
25%
वर्ष 3
25%
वर्ष 4
StockX में, Options 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)
25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)
25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)
25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)