StockX
StockX वेतन

StockX का वेतन निम्न स्तर पर प्रोडक्ट डिज़ाइनर के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $85,570 से उच्च स्तर पर डेटा साइंटिस्ट के लिए $472,625 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है StockX. अंतिम अपडेट: 10/15/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $174K
प्रोडक्ट मैनेजर
Median $165K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
Median $230K

डेटा साइंटिस्ट
$473K
मार्केटिंग
$106K
प्रोडक्ट डिज़ाइनर
$85.6K
टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर
$169K
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
Options

StockX में, Options 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

सामान्य प्रश्न

StockX में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका डेटा साइंटिस्ट at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $472,625 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
StockX में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $169,150 है।

