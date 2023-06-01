कंपनी निर्देशिका
Standard Metrics
Standard Metrics वेतन

Standard Metrics का वेतन कम-अंत में में एक ग्राहक सफलता के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजा $137,200 से लेकर उच्च-अंत में में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रबंधक के लिए $211,935 तक है। Levels.fyi वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों से गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Standard Metrics. अंतिम अपडेट: 8/19/2025

$160K

ग्राहक सेवा
$139K
ग्राहक सफलता
$137K
उत्पाद प्रबंधक
$186K

भर्ती अधिकारी
$151K
बिक्री
$157K
बिक्री इंजीनियर
$179K
सॉफ्टवेयर इंजीनियर
$157K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रबंधक
$212K
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Standard Metrics में सबसे अधिक वेतन देने वाली भूमिका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रबंधक at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $211,935 है। इसमें आधार वेतन के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस भी शामिल है।
Standard Metrics में रिपोर्ट किया गया मध्यमान वार्षिक कुल मुआवजा $156,733 है।

