कंपनी निर्देशिका
Split Software
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें

Split Software वेतन

Split Software का वेतन निम्न स्तर पर ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $78,400 से उच्च स्तर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए $208,000 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Split Software. अंतिम अपडेट: 9/19/2025

$160K

वेतन पाएं, धोखा नहीं

हमने हजारों ऑफर्स पर बातचीत की है और नियमित रूप से $30K+ (कभी-कभी $300K+) की वृद्धि हासिल करते हैं। अपने वेतन पर बातचीत कराएं या अपना रिज्यूमे समीक्षा कराएं वास्तविक विशेषज्ञों द्वारा - रिक्रूटर्स जो इसे प्रतिदिन करते हैं।

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $208K
डेटा एनालिस्ट
$81.6K
ह्यूमन रिसोर्सेज
$78.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
सोल्यूशन आर्किटेक्ट
$174K
आपका पद दिखाई नहीं दे रहा?

हमारे पर सभी वेतन खोजें मुआवजा पेज या अपना वेतन जोड़ें पेज अनलॉक करने में मदद के लिए।


सामान्य प्रश्न

Split Software में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $208,000 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Split Software में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $127,863 है।

फीचर्ड जॉब्स

    Split Software के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • Optimizely
  • Checkr
  • FullStory
  • Ab Initio Software
  • Axoni
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन