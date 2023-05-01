कंपनी निर्देशिका
Spire Global
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें

Spire Global वेतन

Spire Global का वेतन निम्न स्तर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $94,186 से उच्च स्तर पर टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर के लिए $166,165 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Spire Global. अंतिम अपडेट: 9/19/2025

$160K

कंट्रोल्स इंजीनियर
$108K
सॉफ्टवेयर इंजीनियर
$94.2K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
$143K

टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर
$166K
आपका पद दिखाई नहीं दे रहा?

हमारे पर सभी वेतन खोजें मुआवजा पेज या अपना वेतन जोड़ें पेज अनलॉक करने में मदद के लिए।


सामान्य प्रश्न

Spire Global में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $166,165 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Spire Global में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $125,494 है।

