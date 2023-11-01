कंपनी निर्देशिका
Spiral Scout
Spiral Scout वेतन

Spiral Scout का वेतन निम्न स्तर पर बिज़नेस एनालिस्ट के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $59,405 से उच्च स्तर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए $107,185 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Spiral Scout. अंतिम अपडेट: 9/19/2025

$160K

बिज़नेस एनालिस्ट
$59.4K
प्रोजेक्ट मैनेजर
$61.5K
सॉफ्टवेयर इंजीनियर
$107K

आपका पद दिखाई नहीं दे रहा?

हमारे पर सभी वेतन खोजें मुआवजा पेज या अपना वेतन जोड़ें पेज अनलॉक करने में मदद के लिए।


सामान्य प्रश्न

Spiral Scout में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका सॉफ्टवेयर इंजीनियर at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $107,185 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Spiral Scout में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $61,511 है।

