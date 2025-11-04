कंपनी निर्देशिका
Sopra Banking Software
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
    Levels FYI Logo
  • वेतन
  • सॉफ्टवेयर इंजीनियर

  • सभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Sopra Banking Software सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Sopra Banking Software में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in India पैकेज प्रति year कुल ₹3.46M है। Sopra Banking Software के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/4/2025

औसत पैकेज
company icon
Sopra Banking Software
Full-Stack Software Engineer
Noida, UP, India
प्रति वर्ष कुल
₹3.46M
स्तर
3A
मूल वेतन
₹3.46M
Stock (/yr)
₹0
बोनस
₹0
कंपनी में वर्ष
5 वर्ष
अनुभव के वर्ष
9 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Sopra Banking Software?
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
नवीनतम वेतन सबमिशन
जोड़ेंकंपेंसेशन जोड़ेंवेतन जोड़ें

कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
डेटा एक्सपोर्ट करेंखुली नौकरियां देखें
इंटर्नशिप वेतन

योगदान दें

अपने इनबॉक्स में सत्यापित वेतन प्राप्त करें

सत्यापित की सदस्यता लें सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऑफर्स.आपको ईमेल द्वारा मुआवजे के विवरण का विश्लेषण मिलेगा। और जानें

यह साइट reCAPTCHA और गूगल द्वारा सुरक्षित है गोपनीयता नीति और सेवा की शर्तें लागू होती हैं।

सामान्य प्रश्न

Sopra Banking Software in India में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज ₹3,676,510 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Sopra Banking Software में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in India के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा ₹2,857,668 है।

फीचर्ड जॉब्स

    Sopra Banking Software के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • Netflix
  • Google
  • Apple
  • Amazon
  • Databricks
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन