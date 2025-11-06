कंपनी निर्देशिका
Solarisbank
Solarisbank सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Berlin Metropolitan Region में

Solarisbank में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Berlin Metropolitan Region पैकेज प्रति year कुल €83.5K है। Solarisbank के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/6/2025

औसत पैकेज
company icon
Solarisbank
Software Engineer
Berlin, BE, Germany
प्रति वर्ष कुल
€83.5K
स्तर
Triangle 1
मूल वेतन
€83.5K
Stock (/yr)
€0
बोनस
€0
कंपनी में वर्ष
1 वर्ष
अनुभव के वर्ष
15 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Solarisbank?
Block logo
+€50.8K
Robinhood logo
+€78K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
इंटर्नशिप वेतन

शामिल पदनाम

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सामान्य प्रश्न

Solarisbank in Berlin Metropolitan Region में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज €118,233 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Solarisbank में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Berlin Metropolitan Region के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा €79,948 है।

अन्य संसाधन