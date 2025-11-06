SoftServe सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Wroclaw Metropolitan Area में

SoftServe में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Wroclaw Metropolitan Area L3 के लिए प्रति year PLN 253K से L4 के लिए प्रति year PLN 286K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Wroclaw Metropolitan Area पैकेज कुल PLN 254K है। SoftServe के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/6/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L3
PLN 253K
PLN 253K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 286K
PLN 286K
PLN 0
PLN 0
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
