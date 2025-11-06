SoftServe सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Wroclaw Metropolitan Area में

SoftServe में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Wroclaw Metropolitan Area L3 के लिए प्रति year PLN 253K से L4 के लिए प्रति year PLN 286K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Wroclaw Metropolitan Area पैकेज कुल PLN 254K है। SoftServe के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/6/2025

स्तर का नाम कुल मूल वेतन स्टॉक (/yr) बोनस L1 ( प्रवेश स्तर ) PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- L2 PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- L3 PLN 253K PLN 253K PLN 0 PLN 0 L4 PLN 286K PLN 286K PLN 0 PLN 0 देखें 1 अधिक स्तर

+ PLN 217K + PLN 333K + PLN 74.8K + PLN 131K + PLN 82.2K

नवीनतम वेतन सबमिशन

में वेस्टिंग शेड्यूल क्या है SoftServe ?