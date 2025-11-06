SoftServe सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Warsaw Metropolitan Area में

SoftServe में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Warsaw Metropolitan Area L2 के लिए प्रति year PLN 140K से L4 के लिए प्रति year PLN 272K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Warsaw Metropolitan Area पैकेज कुल PLN 265K है। SoftServe के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/6/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 140K
PLN 138K
PLN 0
PLN 2.3K
L3
PLN 236K
PLN 236K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 272K
PLN 272K
PLN 0
PLN 0
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
