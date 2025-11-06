कंपनी निर्देशिका
SoftServe
  • Warsaw Metropolitan Area

SoftServe सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Warsaw Metropolitan Area में

SoftServe में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Warsaw Metropolitan Area L2 के लिए प्रति year PLN 140K से L4 के लिए प्रति year PLN 272K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Warsaw Metropolitan Area पैकेज कुल PLN 265K है। SoftServe के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/6/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L1
(प्रवेश स्तर)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 140K
PLN 138K
PLN 0
PLN 2.3K
L3
PLN 236K
PLN 236K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 272K
PLN 272K
PLN 0
PLN 0
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
में करियर स्तर क्या हैं SoftServe?

शामिल पदनाम

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

डेवऑप्स इंजीनियर

सामान्य प्रश्न

SoftServe in Warsaw Metropolitan Area में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज PLN 341,152 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
SoftServe में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Warsaw Metropolitan Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा PLN 265,055 है।

अन्य संसाधन