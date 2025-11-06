SoftServe सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Warsaw Metropolitan Area में

SoftServe में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Warsaw Metropolitan Area L2 के लिए प्रति year PLN 140K से L4 के लिए प्रति year PLN 272K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Warsaw Metropolitan Area पैकेज कुल PLN 265K है। SoftServe के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/6/2025

स्तर का नाम कुल मूल वेतन स्टॉक (/yr) बोनस L1 ( प्रवेश स्तर ) PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- L2 PLN 140K PLN 138K PLN 0 PLN 2.3K L3 PLN 236K PLN 236K PLN 0 PLN 0 L4 PLN 272K PLN 272K PLN 0 PLN 0 देखें 1 अधिक स्तर

