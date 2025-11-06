कंपनी निर्देशिका
SoftServe
SoftServe सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Ukraine में

SoftServe में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Ukraine L1 के लिए प्रति year UAH 419K से L5 के लिए प्रति year UAH 2.74M तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Ukraine पैकेज कुल UAH 2.13M है। SoftServe के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/6/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L1
(प्रवेश स्तर)
UAH 419K
UAH 419K
UAH 0
UAH 0
L2
UAH 1.16M
UAH 1.16M
UAH 1.1K
UAH 0
L3
UAH 2.34M
UAH 2.34M
UAH 0
UAH 0
L4
UAH 2.34M
UAH 2.34M
UAH 0
UAH 2.1K
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
में करियर स्तर क्या हैं SoftServe?

सामान्य प्रश्न

SoftServe in Ukraine में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज UAH 3,506,580 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
SoftServe में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Ukraine के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा UAH 2,128,995 है।

अन्य संसाधन