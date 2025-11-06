SoftServe सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Ukraine में

SoftServe में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Ukraine L1 के लिए प्रति year UAH 419K से L5 के लिए प्रति year UAH 2.74M तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Ukraine पैकेज कुल UAH 2.13M है। SoftServe के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/6/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L1
UAH 419K
UAH 419K
UAH 0
UAH 0
L2
UAH 1.16M
UAH 1.16M
UAH 1.1K
UAH 0
L3
UAH 2.34M
UAH 2.34M
UAH 0
UAH 0
L4
UAH 2.34M
UAH 2.34M
UAH 0
UAH 2.1K
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
