SoftServe सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Ukraine में

SoftServe में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Ukraine L1 के लिए प्रति year UAH 419K से L5 के लिए प्रति year UAH 2.74M तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Ukraine पैकेज कुल UAH 2.13M है। SoftServe के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/6/2025

स्तर का नाम कुल मूल वेतन स्टॉक (/yr) बोनस L1 ( प्रवेश स्तर ) UAH 419K UAH 419K UAH 0 UAH 0 L2 UAH 1.16M UAH 1.16M UAH 1.1K UAH 0 L3 UAH 2.34M UAH 2.34M UAH 0 UAH 0 L4 UAH 2.34M UAH 2.34M UAH 0 UAH 2.1K देखें 1 अधिक स्तर

+ UAH 2.42M + UAH 3.72M + UAH 835K + UAH 1.46M + UAH 918K Don't get lowballed

नवीनतम वेतन सबमिशन

कंपनी स्थान | दिनांक लेवल नाम टैग अनुभव के वर्ष कुल / कंपनी में कुल मुआवजा ( UAH ) बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस कोई वेतन नहीं मिला Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

HR / रिक्रूटिंग? इंटरएक्टिव ऑफर बनाएं

योगदान दें

में वेस्टिंग शेड्यूल क्या है SoftServe ?