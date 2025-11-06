कंपनी निर्देशिका
SoftServe
SoftServe सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Mexico में

SoftServe में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Mexico L2 के लिए प्रति year MX$710K से L3 के लिए प्रति year MX$891K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Mexico पैकेज कुल MX$657K है। SoftServe के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/6/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L1
(प्रवेश स्तर)
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L2
MX$710K
MX$710K
MX$0
MX$0
L3
MX$891K
MX$891K
MX$0
MX$0
L4
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
में करियर स्तर क्या हैं SoftServe?

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

डेवऑप्स इंजीनियर

सामान्य प्रश्न

SoftServe in Mexico में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज MXMX$26,187,808 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
SoftServe में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Mexico के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा MXMX$18,847,734 है।

