SoftServe सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Mexico में

SoftServe में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Mexico L2 के लिए प्रति year MX$710K से L3 के लिए प्रति year MX$891K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Mexico पैकेज कुल MX$657K है। SoftServe के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/6/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L1
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L2
MX$710K
MX$710K
MX$0
MX$0
L3
MX$891K
MX$891K
MX$0
MX$0
L4
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
