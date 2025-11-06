SoftServe सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Lviv Metropolitan Area में

SoftServe में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Lviv Metropolitan Area L1 के लिए प्रति year UAH 551K से L4 के लिए प्रति year UAH 2.14M तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Lviv Metropolitan Area पैकेज कुल UAH 2M है। SoftServe के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/6/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L1
UAH 551K
UAH 551K
UAH 0
UAH 0
L2
UAH 1.19M
UAH 1.18M
UAH 584.4
UAH 0
L3
UAH 2.54M
UAH 2.54M
UAH 0
UAH 0
L4
UAH 2.14M
UAH 2.14M
UAH 0
UAH 7K
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
