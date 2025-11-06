कंपनी निर्देशिका
SoftServe
SoftServe सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Lviv Metropolitan Area में

SoftServe में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Lviv Metropolitan Area L1 के लिए प्रति year UAH 551K से L4 के लिए प्रति year UAH 2.14M तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Lviv Metropolitan Area पैकेज कुल UAH 2M है।

औसत वेतन के आधार पर स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L1
(प्रवेश स्तर)
UAH 551K
UAH 551K
UAH 0
UAH 0
L2
UAH 1.19M
UAH 1.18M
UAH 584.4
UAH 0
L3
UAH 2.54M
UAH 2.54M
UAH 0
UAH 0
L4
UAH 2.14M
UAH 2.14M
UAH 0
UAH 7K
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
में करियर स्तर क्या हैं SoftServe?

सामान्य प्रश्न

SoftServe in Lviv Metropolitan Area में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज UAH 3,130,875 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
SoftServe में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Lviv Metropolitan Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा UAH 2,003,760 है।

अन्य संसाधन