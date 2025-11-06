SoftServe सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Lviv Metropolitan Area में

SoftServe में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Lviv Metropolitan Area L1 के लिए प्रति year UAH 551K से L4 के लिए प्रति year UAH 2.14M तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Lviv Metropolitan Area पैकेज कुल UAH 2M है। SoftServe के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/6/2025

स्तर का नाम कुल मूल वेतन स्टॉक (/yr) बोनस L1 ( प्रवेश स्तर ) UAH 551K UAH 551K UAH 0 UAH 0 L2 UAH 1.19M UAH 1.18M UAH 584.4 UAH 0 L3 UAH 2.54M UAH 2.54M UAH 0 UAH 0 L4 UAH 2.14M UAH 2.14M UAH 0 UAH 7K देखें 1 अधिक स्तर

नवीनतम वेतन सबमिशन

