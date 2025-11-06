SoftServe सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Krakow Metropolitan Area में

SoftServe में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Krakow Metropolitan Area L2 के लिए प्रति year PLN 191K से L4 के लिए प्रति year PLN 309K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Krakow Metropolitan Area पैकेज कुल PLN 246K है। SoftServe के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/6/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 191K
PLN 191K
PLN 0
PLN 0
L3
PLN 239K
PLN 239K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 309K
PLN 309K
PLN 0
PLN 0
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
