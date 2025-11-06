SoftServe सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Krakow Metropolitan Area में

SoftServe में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Krakow Metropolitan Area L2 के लिए प्रति year PLN 191K से L4 के लिए प्रति year PLN 309K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Krakow Metropolitan Area पैकेज कुल PLN 246K है। SoftServe के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/6/2025

स्तर का नाम कुल मूल वेतन स्टॉक (/yr) बोनस L1 ( प्रवेश स्तर ) PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- L2 PLN 191K PLN 191K PLN 0 PLN 0 L3 PLN 239K PLN 239K PLN 0 PLN 0 L4 PLN 309K PLN 309K PLN 0 PLN 0 देखें 1 अधिक स्तर

नवीनतम वेतन सबमिशन

