कंपनी निर्देशिका
SoftServe
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
    Levels FYI Logo
  • वेतन
  • सॉफ्टवेयर इंजीनियर

  • सभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

  • Guadalajara Metropolitan Area

SoftServe सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Guadalajara Metropolitan Area में

SoftServe में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Guadalajara Metropolitan Area L2 के लिए प्रति year MX$710K है। मध्यक yearली मुआवजा in Guadalajara Metropolitan Area पैकेज कुल MX$764K है। SoftServe के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/6/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
मुआवजा जोड़ेंस्तरों की तुलना करें
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L1
(प्रवेश स्तर)
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L2
MX$710K
MX$710K
MX$0
MX$0
L3
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L4
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
देखें 1 अधिक स्तर
मुआवजा जोड़ेंस्तरों की तुलना करें
Block logo
+MX$1.11M
Robinhood logo
+MX$1.7M
Stripe logo
+MX$383K
Datadog logo
+MX$670K
Verily logo
+MX$421K
Don't get lowballed
नवीनतम वेतन सबमिशन
जोड़ेंकंपेंसेशन जोड़ेंवेतन जोड़ें

कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
डेटा एक्सपोर्ट करेंखुली नौकरियां देखें
इंटर्नशिप वेतन

योगदान दें
में करियर स्तर क्या हैं SoftServe?

अपने इनबॉक्स में सत्यापित वेतन प्राप्त करें

सत्यापित की सदस्यता लें सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऑफर्स.आपको ईमेल द्वारा मुआवजे के विवरण का विश्लेषण मिलेगा। और जानें

यह साइट reCAPTCHA और गूगल द्वारा सुरक्षित है गोपनीयता नीति और सेवा की शर्तें लागू होती हैं।

शामिल पदनाम

नया पदनाम जमा करें

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

डेवऑप्स इंजीनियर

सामान्य प्रश्न

SoftServe in Guadalajara Metropolitan Area में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज MXMX$25,610,376 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
SoftServe में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Guadalajara Metropolitan Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा MXMX$14,622,217 है।

फीचर्ड जॉब्स

    SoftServe के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • Arcesium
  • exadel
  • InvestCloud
  • Avtex
  • MedeAnalytics
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन