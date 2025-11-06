कंपनी निर्देशिका
SoftServe
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
SoftServe सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Colombia में

SoftServe में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Colombia L2 के लिए प्रति year COP 167.51M है। मध्यक yearली मुआवजा in Colombia पैकेज कुल COP 200.61M है। SoftServe के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/6/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L1
(प्रवेश स्तर)
COP --
COP --
COP --
COP --
L2
COP 167.51M
COP 162.8M
COP 0
COP 4.71M
L3
COP --
COP --
COP --
COP --
L4
COP --
COP --
COP --
COP --
देखें 1 अधिक स्तर
Block logo
+COP 235.57M
Robinhood logo
+COP 361.49M
Stripe logo
+COP 81.23M
Datadog logo
+COP 142.16M
Verily logo
+COP 89.36M
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
इंटर्नशिप वेतन

में करियर स्तर क्या हैं SoftServe?

शामिल पदनाम

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

डेवऑप्स इंजीनियर

सामान्य प्रश्न

SoftServe in Colombia में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज COP 221,065,455 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
SoftServe में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Colombia के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा COP 200,607,008 है।

अन्य संसाधन