SoftServe सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Colombia में

SoftServe में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Colombia L2 के लिए प्रति year COP 167.51M है। मध्यक yearली मुआवजा in Colombia पैकेज कुल COP 200.61M है। SoftServe के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/6/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L1
COP --
COP --
COP --
COP --
L2
COP 167.51M
COP 162.8M
COP 0
COP 4.71M
L3
COP --
COP --
COP --
COP --
L4
COP --
COP --
COP --
COP --
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
|कोई वेतन नहीं मिला
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***