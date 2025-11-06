SoftServe सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Bulgaria में

SoftServe में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Bulgaria L2 के लिए प्रति year BGN 59.3K से L3 के लिए प्रति year BGN 61.9K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Bulgaria पैकेज कुल BGN 57.8K है। SoftServe के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/6/2025

स्तर का नाम कुल मूल वेतन स्टॉक (/yr) बोनस L1 ( प्रवेश स्तर ) BGN -- BGN -- BGN -- BGN -- L2 BGN 59.3K BGN 56.3K BGN 0 BGN 3K L3 BGN 61.9K BGN 61.9K BGN 0 BGN 0 L4 BGN -- BGN -- BGN -- BGN -- देखें 1 अधिक स्तर

+ BGN 99.5K + BGN 153K + BGN 34.3K + BGN 60.1K + BGN 37.8K Don't get lowballed

नवीनतम वेतन सबमिशन

कंपनी स्थान | दिनांक लेवल नाम टैग अनुभव के वर्ष कुल / कंपनी में कुल मुआवजा ( BGN ) बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस कोई वेतन नहीं मिला Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

HR / रिक्रूटिंग? इंटरएक्टिव ऑफर बनाएं

योगदान दें

में वेस्टिंग शेड्यूल क्या है SoftServe ?