Softeq
Softeq बिज़नेस एनालिस्ट वेतन

Softeq में मध्यक बिज़नेस एनालिस्ट मुआवजा in Poland पैकेज प्रति year कुल PLN 221K है। Softeq के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/28/2025

औसत पैकेज
company icon
Softeq
Business Analyst
Warsaw, MZ, Poland
प्रति वर्ष कुल
PLN 221K
स्तर
Senior
मूल वेतन
PLN 221K
Stock (/yr)
PLN 0
बोनस
PLN 0
कंपनी में वर्ष
5 वर्ष
अनुभव के वर्ष
8 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Softeq?
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
सामान्य प्रश्न

Softeq in Poland में बिज़नेस एनालिस्ट के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज PLN 306,675 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Softeq में बिज़नेस एनालिस्ट भूमिका in Poland के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा PLN 221,160 है।

