SoftBank सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Greater Tokyo Area में

SoftBank में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Greater Tokyo Area पैकेज प्रति year कुल ¥5.89M है। SoftBank के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/6/2025

औसत पैकेज
company icon
SoftBank
Software Engineer
Tokyo, TY, Japan
प्रति वर्ष कुल
¥5.89M
स्तर
L3
मूल वेतन
¥3.35M
Stock (/yr)
¥0
बोनस
¥2.54M
कंपनी में वर्ष
4 वर्ष
अनुभव के वर्ष
4 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं SoftBank?
Block logo
+¥8.64M
Robinhood logo
+¥13.25M
Stripe logo
+¥2.98M
Datadog logo
+¥5.21M
Verily logo
+¥3.28M
नवीनतम वेतन सबमिशन
कोई वेतन नहीं मिला
इंटर्नशिप वेतन

सामान्य प्रश्न

SoftBank in Greater Tokyo Area में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज ¥14,567,298 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
SoftBank में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Greater Tokyo Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा ¥3,573,168 है।

