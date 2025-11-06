कंपनी निर्देशिका
Soft Robotics
Soft Robotics सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Greater Boston Area में

Soft Robotics में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Greater Boston Area पैकेज प्रति year कुल $195K है। Soft Robotics के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/6/2025

औसत पैकेज
company icon
Soft Robotics
Senior Principal Software Engineer
Bedford, MA
प्रति वर्ष कुल
$195K
स्तर
-
मूल वेतन
$182K
Stock (/yr)
$13K
बोनस
$0
कंपनी में वर्ष
2 वर्ष
अनुभव के वर्ष
15 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Soft Robotics?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
इंटर्नशिप वेतन

सामान्य प्रश्न

Soft Robotics in Greater Boston Area में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $280,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Soft Robotics में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Greater Boston Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $182,000 है।

