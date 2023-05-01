कंपनी निर्देशिका
Soft Robotics
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें

Soft Robotics वेतन

Soft Robotics का मध्यक वेतन सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए $194,990 है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Soft Robotics. अंतिम अपडेट: 8/30/2025

$160K

वेतन पाएं, धोखा नहीं

हमने हजारों ऑफर्स पर बातचीत की है और नियमित रूप से $30K+ (कभी-कभी $300K+) की वृद्धि हासिल करते हैं। अपने वेतन पर बातचीत कराएं या अपना रिज्यूमे समीक्षा कराएं वास्तविक विशेषज्ञों द्वारा - रिक्रूटर्स जो इसे प्रतिदिन करते हैं।

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $195K
आपका पद दिखाई नहीं दे रहा?

हमारे पर सभी वेतन खोजें मुआवजा पेज या अपना वेतन जोड़ें पेज अनलॉक करने में मदद के लिए।


सामान्य प्रश्न

The highest paying role reported at Soft Robotics is सॉफ्टवेयर इंजीनियर with a yearly total compensation of $194,990. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Soft Robotics is $194,990.

फीचर्ड जॉब्स

    Soft Robotics के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • Snap
  • Stripe
  • DoorDash
  • Google
  • PayPal
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन