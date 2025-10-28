Societe Generale सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर वेतन

Societe Generale में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर मुआवजा in India L3 के लिए प्रति year ₹6.62M से L6 के लिए प्रति year ₹6.93M तक है। मध्यक yearली मुआवजा in India पैकेज कुल ₹5M है। Societe Generale के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/28/2025

स्तर का नाम कुल मूल वेतन स्टॉक (/yr) बोनस L1 ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- L2 ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- L3 ₹6.62M ₹4.54M ₹0 ₹2.08M L4 ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- देखें 3 अधिक स्तर

नवीनतम वेतन सबमिशन

में वेस्टिंग शेड्यूल क्या है Societe Generale ?