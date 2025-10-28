Societe Generale सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Societe Generale में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in India L1 के लिए प्रति year ₹1.69M से L7 के लिए प्रति year ₹2.69M तक है। मध्यक yearली मुआवजा in India पैकेज कुल ₹1.96M है। Societe Generale के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/28/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L1
₹1.69M
₹1.56M
₹2.7K
₹127K
L2
₹2.35M
₹2.19M
₹0
₹153K
L3
₹2.24M
₹2.05M
₹0
₹185K
L4
₹2.61M
₹2.39M
₹0
₹216K
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
|कोई वेतन नहीं मिला
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***