Societe Generale सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Societe Generale में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in India L1 के लिए प्रति year ₹1.69M से L7 के लिए प्रति year ₹2.69M तक है। मध्यक yearली मुआवजा in India पैकेज कुल ₹1.96M है। Societe Generale के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/28/2025

नवीनतम वेतन सबमिशन

