Societe Generale
  • वेतन
  • सॉफ्टवेयर इंजीनियर

  • सभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Societe Generale सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Societe Generale में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in India L1 के लिए प्रति year ₹1.69M से L7 के लिए प्रति year ₹2.69M तक है। मध्यक yearली मुआवजा in India पैकेज कुल ₹1.96M है। Societe Generale के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/28/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L1
(प्रवेश स्तर)
₹1.69M
₹1.56M
₹2.7K
₹127K
L2
₹2.35M
₹2.19M
₹0
₹153K
L3
₹2.24M
₹2.05M
₹0
₹185K
L4
₹2.61M
₹2.39M
₹0
₹216K
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
इंटर्नशिप वेतन

में करियर स्तर क्या हैं Societe Generale?

शामिल पदनाम

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सामान्य प्रश्न

Societe Generale in India में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज ₹3,661,308 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Societe Generale में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in India के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा ₹1,965,767 है।

अन्य संसाधन