Societe Generale प्रोजेक्ट मैनेजर वेतन

Societe Generale में प्रोजेक्ट मैनेजर मुआवजा in France L4 के लिए प्रति year €103K है। मध्यक yearली मुआवजा in France पैकेज कुल €71.7K है। Societe Generale के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/28/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L1
€ --
€ --
€ --
€ --
L2
€ --
€ --
€ --
€ --
L3
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
€103K
€80.2K
€5.5K
€17.2K
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
|कोई वेतन नहीं मिला
