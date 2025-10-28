कंपनी निर्देशिका
Societe Generale
  • वेतन
  • प्रोजेक्ट मैनेजर

  • सभी प्रोजेक्ट मैनेजर वेतन

Societe Generale प्रोजेक्ट मैनेजर वेतन

Societe Generale में प्रोजेक्ट मैनेजर मुआवजा in France L4 के लिए प्रति year €103K है। मध्यक yearली मुआवजा in France पैकेज कुल €71.7K है। Societe Generale के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/28/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L1
€ --
€ --
€ --
€ --
L2
€ --
€ --
€ --
€ --
L3
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
€103K
€80.2K
€5.5K
€17.2K
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
में करियर स्तर क्या हैं Societe Generale?

सामान्य प्रश्न

Societe Generale in France में प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज €134,136 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Societe Generale में प्रोजेक्ट मैनेजर भूमिका in France के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा €71,777 है।

