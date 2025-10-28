कंपनी निर्देशिका
Societe Generale
  • वेतन
  • फाइनेंशियल एनालिस्ट

  • सभी फाइनेंशियल एनालिस्ट वेतन

Societe Generale फाइनेंशियल एनालिस्ट वेतन

Societe Generale में फाइनेंशियल एनालिस्ट मुआवजा in United States L2 के लिए प्रति year $250K है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $250K है। Societe Generale के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/28/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$250K
$250K
$0
$0
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
देखें 3 अधिक स्तर
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
योगदान दें
में करियर स्तर क्या हैं Societe Generale?

सामान्य प्रश्न

Societe Generale in United States में फाइनेंशियल एनालिस्ट के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $250,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Societe Generale में फाइनेंशियल एनालिस्ट भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $250,000 है।

