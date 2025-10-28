Societe Generale डेटा साइंटिस्ट वेतन

Societe Generale में डेटा साइंटिस्ट मुआवजा in France L1 के लिए प्रति year €41.4K से L3 के लिए प्रति year €31.2K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in France पैकेज कुल €44.6K है। Societe Generale के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/28/2025

स्तर का नाम कुल मूल वेतन स्टॉक (/yr) बोनस L1 €41.4K €38.6K €0 €2.8K L2 € -- € -- € -- € -- L3 €31.2K €29.5K €0 €1.7K L4 € -- € -- € -- € -- देखें 3 अधिक स्तर

+ €50.5K + €77.4K + €17.4K + €30.5K + €19.1K Don't get lowballed

नवीनतम वेतन सबमिशन

कंपनी स्थान | दिनांक लेवल नाम टैग अनुभव के वर्ष कुल / कंपनी में कुल मुआवजा ( EUR ) बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस कोई वेतन नहीं मिला Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

HR / रिक्रूटिंग? इंटरएक्टिव ऑफर बनाएं

योगदान दें

में वेस्टिंग शेड्यूल क्या है Societe Generale ?