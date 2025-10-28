Societe Generale डेटा साइंटिस्ट वेतन

Societe Generale में डेटा साइंटिस्ट मुआवजा in France L1 के लिए प्रति year €41.4K से L3 के लिए प्रति year €31.2K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in France पैकेज कुल €44.6K है। Societe Generale के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/28/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L1
€41.4K
€38.6K
€0
€2.8K
L2
€ --
€ --
€ --
€ --
L3
€31.2K
€29.5K
€0
€1.7K
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
