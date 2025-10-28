Societe Generale बिज़नेस एनालिस्ट वेतन

Societe Generale में बिज़नेस एनालिस्ट मुआवजा in India L3 के लिए प्रति year ₹2.68M है। मध्यक yearली मुआवजा in India पैकेज कुल ₹1.8M है। Societe Generale के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/28/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L3
₹2.68M
₹2.42M
₹0
₹254K
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
|कोई वेतन नहीं मिला
