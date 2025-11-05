Snap सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Greater Seattle Area में

Snap में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Greater Seattle Area L3 के लिए प्रति year $201K से L7 के लिए प्रति year $690K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Greater Seattle Area पैकेज कुल $430K है। Snap के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/5/2025

नवीनतम वेतन सबमिशन

वेस्टिंग अनुसूची मुख्य वैकल्पिक 1 वैकल्पिक 2 वैकल्पिक 3 100 % वर्ष 1 स्टॉक प्रकार RSU Snap में, RSUs 1-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 100 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 8.33 % मासिक ) Monthly vesting, no 1 year cliff 33.3 % वर्ष 1 33.3 % वर्ष 2 33.3 % वर्ष 3 स्टॉक प्रकार RSU Snap में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 33.3 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 2.77 % मासिक )

33.3 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 2.77 % मासिक )

33.3 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( 2.77 % मासिक ) Monthly vesting, no 1 year cliff 25 % वर्ष 1 25 % वर्ष 2 25 % वर्ष 3 25 % वर्ष 4 स्टॉक प्रकार RSU Snap में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 25 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 2.08 % मासिक )

25 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 2.08 % मासिक )

25 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( 2.08 % मासिक )

25 % में वेस्ट होता है 4th - वर्ष ( 2.08 % मासिक ) Monthly vesting, no 1 year cliff 54 % वर्ष 1 33 % वर्ष 2 13 % वर्ष 3 स्टॉक प्रकार RSU Snap में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 54 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 4.50 % मासिक )

33 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 2.75 % मासिक )

13 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( 1.08 % मासिक ) Monthly vesting, no 1 year cliff

में वेस्टिंग शेड्यूल क्या है Snap ?