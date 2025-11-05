Snap सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Greater Seattle Area में

Snap में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Greater Seattle Area L3 के लिए प्रति year $201K से L7 के लिए प्रति year $690K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Greater Seattle Area पैकेज कुल $430K है। Snap के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/5/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L3
$201K
$141K
$55.5K
$4.7K
L4
$394K
$197K
$195K
$2K
L5
$580K
$258K
$302K
$19.1K
L6
$678K
$278K
$386K
$14K
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
|कोई वेतन नहीं मिला
100%
वर्ष 1
Snap में, RSUs 1-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
100% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (8.33% मासिक)
Monthly vesting, no 1 year cliff
33.3%
वर्ष 1
33.3%
वर्ष 2
33.3%
वर्ष 3
Snap में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
33.3% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (2.77% मासिक)
33.3% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.77% मासिक)
33.3% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.77% मासिक)
Monthly vesting, no 1 year cliff
25%
वर्ष 1
25%
वर्ष 2
25%
वर्ष 3
25%
वर्ष 4
Snap में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (2.08% मासिक)
25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)
25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)
25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)
Monthly vesting, no 1 year cliff
54%
वर्ष 1
33%
वर्ष 2
13%
वर्ष 3
Snap में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
54% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (4.50% मासिक)
33% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.75% मासिक)
13% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (1.08% मासिक)
Monthly vesting, no 1 year cliff
