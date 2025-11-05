कंपनी निर्देशिका
Snap
  • वेतन
  • प्रोग्राम मैनेजर

  • सभी प्रोग्राम मैनेजर वेतन

  • Greater Los Angeles Area

Snap प्रोग्राम मैनेजर वेतन Greater Los Angeles Area में

Snap में मध्यक प्रोग्राम मैनेजर मुआवजा in Greater Los Angeles Area पैकेज प्रति year कुल $242K है। Snap के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/5/2025

औसत पैकेज
company icon
Snap
Program Manager
Los Angeles, CA
प्रति वर्ष कुल
$242K
स्तर
L4
मूल वेतन
$172K
Stock (/yr)
$70K
बोनस
$0
कंपनी में वर्ष
6 वर्ष
अनुभव के वर्ष
8 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Snap?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
वेस्टिंग अनुसूची

100%

वर्ष 1

स्टॉक प्रकार
RSU

Snap में, RSUs 1-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 100% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (8.33% मासिक)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

वर्ष 1

33.3%

वर्ष 2

33.3%

वर्ष 3

स्टॉक प्रकार
RSU

Snap में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 33.3% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (2.77% मासिक)

  • 33.3% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.77% मासिक)

  • 33.3% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.77% मासिक)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Snap में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

वर्ष 1

33%

वर्ष 2

13%

वर्ष 3

स्टॉक प्रकार
RSU

Snap में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 54% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (4.50% मासिक)

  • 33% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.75% मासिक)

  • 13% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (1.08% मासिक)

Monthly vesting, no 1 year cliff



सामान्य प्रश्न

Snap in Greater Los Angeles Area में प्रोग्राम मैनेजर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $279,500 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Snap में प्रोग्राम मैनेजर भूमिका in Greater Los Angeles Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $242,000 है।

