Snap प्रोडक्ट मैनेजर वेतन San Francisco Bay Area में

Snap में प्रोडक्ट मैनेजर मुआवजा in San Francisco Bay Area L4 के लिए प्रति year $439K से L6 के लिए प्रति year $638K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in San Francisco Bay Area पैकेज कुल $487K है। Snap के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/5/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$439K
$211K
$228K
$0
L5
$607K
$256K
$332K
$20K
L6
$638K
$258K
$380K
$0
इंटर्नशिप वेतन

वेस्टिंग अनुसूची

100%

वर्ष 1

स्टॉक प्रकार
RSU

Snap में, RSUs 1-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 100% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (8.33% मासिक)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

वर्ष 1

33.3%

वर्ष 2

33.3%

वर्ष 3

स्टॉक प्रकार
RSU

Snap में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 33.3% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (2.77% मासिक)

  • 33.3% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.77% मासिक)

  • 33.3% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.77% मासिक)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Snap में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

वर्ष 1

33%

वर्ष 2

13%

वर्ष 3

स्टॉक प्रकार
RSU

Snap में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 54% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (4.50% मासिक)

  • 33% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.75% मासिक)

  • 13% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (1.08% मासिक)

Monthly vesting, no 1 year cliff



सामान्य प्रश्न

Snap in San Francisco Bay Area में प्रोडक्ट मैनेजर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $822,500 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Snap में प्रोडक्ट मैनेजर भूमिका in San Francisco Bay Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $550,000 है।

