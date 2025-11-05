कंपनी निर्देशिका
Snap
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
    Levels FYI Logo
  • वेतन
  • प्रोडक्ट मैनेजर

  • सभी प्रोडक्ट मैनेजर वेतन

  • Greater London Area

Snap प्रोडक्ट मैनेजर वेतन Greater London Area में

Snap में प्रोडक्ट मैनेजर मुआवजा in Greater London Area L4 के लिए प्रति year £171K से L6 के लिए प्रति year £325K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Greater London Area पैकेज कुल £189K है। Snap के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/5/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
मुआवजा जोड़ेंस्तरों की तुलना करें
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L3
£ --
£ --
£ --
£ --
L4
£171K
£115K
£46.2K
£9.8K
L5
£ --
£ --
£ --
£ --
L6
£325K
£159K
£147K
£19.2K
देखें 2 अधिक स्तर
मुआवजा जोड़ेंस्तरों की तुलना करें

Block logo
+£44.1K
Robinhood logo
+£67.6K
Stripe logo
+£15.2K
Datadog logo
+£26.6K
Verily logo
+£16.7K
Don't get lowballed
नवीनतम वेतन सबमिशन
जोड़ेंकंपेंसेशन जोड़ेंवेतन जोड़ें

कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
डेटा एक्सपोर्ट करेंखुली नौकरियां देखें
इंटर्नशिप वेतन

वेस्टिंग अनुसूची

100%

वर्ष 1

स्टॉक प्रकार
RSU

Snap में, RSUs 1-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 100% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (8.33% मासिक)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

वर्ष 1

33.3%

वर्ष 2

33.3%

वर्ष 3

स्टॉक प्रकार
RSU

Snap में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 33.3% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (2.77% मासिक)

  • 33.3% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.77% मासिक)

  • 33.3% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.77% मासिक)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Snap में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

वर्ष 1

33%

वर्ष 2

13%

वर्ष 3

स्टॉक प्रकार
RSU

Snap में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 54% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (4.50% मासिक)

  • 33% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.75% मासिक)

  • 13% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (1.08% मासिक)

Monthly vesting, no 1 year cliff



अपने इनबॉक्स में सत्यापित वेतन प्राप्त करें

सत्यापित की सदस्यता लें प्रोडक्ट मैनेजर ऑफर्स.आपको ईमेल द्वारा मुआवजे के विवरण का विश्लेषण मिलेगा। और जानें

यह साइट reCAPTCHA और गूगल द्वारा सुरक्षित है गोपनीयता नीति और सेवा की शर्तें लागू होती हैं।

सामान्य प्रश्न

Snap in Greater London Area में प्रोडक्ट मैनेजर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज £389,467 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Snap में प्रोडक्ट मैनेजर भूमिका in Greater London Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा £203,428 है।

फीचर्ड जॉब्स

    Snap के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • Airbnb
  • Roblox
  • Lyft
  • Marketo
  • Coupang
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन