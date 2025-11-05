कंपनी निर्देशिका
Snap डेटा एनालिस्ट वेतन Greater Los Angeles Area में

Snap में औसत डेटा एनालिस्ट कुल मुआवजा in Greater Los Angeles Area प्रति year $130K से $190K तक है। Snap के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/5/2025

औसत कुल मुआवजा

$150K - $171K
United States
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
$130K$150K$171K$190K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

वेस्टिंग अनुसूची

100%

वर्ष 1

स्टॉक प्रकार
RSU

Snap में, RSUs 1-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 100% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (8.33% मासिक)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

वर्ष 1

33.3%

वर्ष 2

33.3%

वर्ष 3

स्टॉक प्रकार
RSU

Snap में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 33.3% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (2.77% मासिक)

  • 33.3% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.77% मासिक)

  • 33.3% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.77% मासिक)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Snap में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

वर्ष 1

33%

वर्ष 2

13%

वर्ष 3

स्टॉक प्रकार
RSU

Snap में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 54% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (4.50% मासिक)

  • 33% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.75% मासिक)

  • 13% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (1.08% मासिक)

Monthly vesting, no 1 year cliff



सामान्य प्रश्न

Snap in Greater Los Angeles Area में डेटा एनालिस्ट के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $189,980 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Snap में डेटा एनालिस्ट भूमिका in Greater Los Angeles Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $130,410 है।

